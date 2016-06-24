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البريطانيون يصوتون لصالح الخروج من الاتحاد الأوربي

24/6/2016

صوت حوالي 52% من الناخبين لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوربي

قالت لجنة الانتخابات البريطانية إن 51.9% من الناخبين صوتوا لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوربي.

وأضافت اللجنة في مؤتمر صحفي لرئيسة اللجنة جيني واتسون اليوم إن عدد الأصوات المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوربي بلغ 17 مليونا و410 آلاف و742 صوتا، في حين بلغ عدد الأصوات المؤيدة للبقاء داخل الاتحاد الأوربي 16 مليونا و141 ألفا و241 صوتا.

وأظهرت النتائج النهائية حصول المعسكر المؤيد للخروج على نسبة تقترب من اثنين وخمسين في المئة من إجمالي عدد المشاركين في الاستفتاء. 

وفي رد فعل من جانبه على هذه النتائج قال نايغل فراج زعيم حملة خروج بريطانيا من الاتحاد إنه من غير المقبول أن يستمر رئيس الوزراء البريطاني في منصبه.

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