الاتحاد الأوربي.. معلومات وحقائق

اختار البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوربي بعد عضوية استمرت 43 عاما، حيث أعلنت رئيسة لجنة الاستفتاء في بريطانيا إن 51,9 من البريطانيين صوتوا في الاستفتاء لصالح خروج بلادهم من الاتحاد، فمتى تأسس الاتحاد وما هي الدول الأعضاء؟

التأسيس:

يعود تأسيس أول تجمع أوربي إلى 18 من أبريل/نيسان 1951، عندما اجتمعت ست دول أوربية هي فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا واتفقت على تشكيل المجموعة الأوربية للفحم والصلب، والتي ستشكل نواة قيام المجموعة الاقتصادية الأوربية ثم الاتحاد الأوربي.

وفي 25 من مارس/آذار 1957 وقعت الدول اتفاقية روما التي وسعت مجالات التعاون، وأصبحت المجموعة تحمل اسم المجموعة الاقتصادية الأوربية.

وفي السابع من فبراير/شباط 1992 تم توقيع معاهدة ماستريخت بهولندا والتي تم بمقتضاها تجميع مختلف الهيئات الأوربية ضمن إطار واحد هو الاتحاد الأوربي الذي أصبح التسمية الرسمية للمجموعة.

المقر الرسمي:

يتخذ الاتحاد العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا دائما لأمانته العامة والمفوضية الأوربية، ومدينة سترازبورغ الفرنسية مقرا لبرلمانه الأوربي.

رئاسة الاتحاد:

يخضع الاتحاد الأووبي لنظام الرئاسة الدورية حيث تتعاقب الدول الأعضاء على رئاسته لمدة ستة أشهر.

الدول الأعضاء:

بدأ الاتحاد في 1951 بست دول هي فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا.

وفي العام 1973 التحقت كل من المملكة المتحدة والدانمارك، ثم اليونان عام 1981، وإسبانيا والبرتغال في 1986، ثم أيرلندا في 1993، فالسويد وفنلندا والنمسا عام 1995.

وابتداء من العام 2004 امتد الاتحاد الأوربي نحو دول أوربا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث انضمت عشر دول جديدة هي أستونيا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا ولاتفيا وليتونيا والمجر، كما انضمت كل من قبرص ومالطا للاتحاد في هذه السنة، وفي 2007 انضمت رومانيا وبلغاريا.

هياكل الاتحاد:

أنشأ الاتحاد الأوربي خمسة هياكل أساسية لتسيير دواليبه وهي:

البرلمان الأوربي الذي يتم انتخاب أعضائه مباشرة من قبل ناخبي الدول الأعضاء وله دور تشريعي.

المفوضية الأوربية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد وتعتبر أهم جهاز فيه.

مجلس الاتحاد الأوربي وهو الجهاز التشريعي للاتحاد ويضم مجالس الوزراء حسب التخصص وممثلي الدول الأعضاء.

محكمة العدل وهي جهاز قضائي يشرف على احترام التشريعات والقوانين الخاصة بالاتحاد.

ديوان المحاسبات وهو جهاز رقابي يشرف على مراقبة ميزانية الاتحاد.

كما أنشأ الاتحاد عدة أجهزة أخرى على غرار المجلس الأوربي الذي يتكون من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية والبنك المركزي الأوربي وبنك الاستثمار الأوربي.