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استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال جنوبي الضفة

24/6/2016

استشهاد فلسطينية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الجمعة) قتل جنوده لفلسطينية، جنوبي الضفة الغربية، بعد اتهامها بتنفيذ عملية دهس.

وقال الجيش إن "جنوده أطلقوا النيران على فلسطينية بعد تنفيذها عملية دهس في مفرق كريات أربع في الخليل ما أدى إلى مقتلها".

وزعم الجيش أن إسرائيليين أُصيبا بجروح طفيفة في الحادث نُقلا على إثرها إلى المستشفى.

من جهتها، قالت وزارة الصحّة الفلسطينية، في بيان، إن الجانب الإسرائيلي أبلغ الجهات الفلسطينية المختصة (الارتباط العسكري) بمقتل فتاة قرب الخليل.

وفيما لم يذكر الجيش الإسرائيلي هوية الفتاة، أوضحت الوزارة أنها تدعى "مجد الخضور" من بلدة بني نعيم، قرب الخليل.

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