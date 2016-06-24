استبعاد وفاق سطيف من دوري الأبطال بسبب مشجعيه

جماهير وفاق سطيف اقتحمت الملعب أثناء المباراة

استبعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فريق وفاق سطيف الجزائري من دوري أبطال أفريقيا بعد شغب جماهيره في مباراة ضد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي أقيمت الأسبوع الماضي ما تسبب في إيقافها قبل نهايتها.

وقال الاتحاد الأفريقي في موقعه على الإنترنت إن مراقبي المباراة أشاروا إلى اقتحام الجماهير ملعب المباراة بالإضافة إلى إلقاء حجارة وألعاب نارية ما أدى إلى إصابة بعض المشجعين وأفراد الأمن.

وكان صن دوانز متقدما 2-صفر في ذلك الوقت.

وقرر الاتحاد الأفريقي "اعتبار وفاق سطيف خاسرا واستبعاده من البطولة بالإضافة إلى إمكانية تعرضه لعقوبات أخرى بواسطة لجنة الانضباط".

وفضل حسان حمار رئيس وفاق سطيف التزام الصمت بعد استبعاد فريقه.

وقال "ليس لدي ما أقوله الآن وسأكشف كل شيء في مؤتمر صحفي".

وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أن المجموعة الثانية ستضم الآن ثلاثة فرق هي الزمالك بطل مصر وإنيمبا النيجيري وصن داونز على أن يتأهل فريقان إلى الدور قبل النهائي.

وفاز الزمالك خارج ملعبه 1-صفر على إنيمبا في الجولة الافتتاحية ليتصدر المجموعة بينما لا يملك صن داونز أية نقاط.