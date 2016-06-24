أوباما يقيم أول نصب لتكريم الشواذ في أمريكا

اختار الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الجمعة حدثا أصبح نقطة فاصلة في تاريخ الشواذ بالولايات المتحدة وهو اضطرابات ستونوول عام 1969 بمدينة نيويورك ليكون نصبا تذكاريا قوميا وهو الأول الذي يكرم الشواذ الأمريكيين.

كانت حانة "ستونوول إن" للشواذ في غرينتش فيليدج بمنطقة مانهاتن مسرحا لمداهمة أمنية فجرت أعمال شغب وأشعلت شرارة صراع طويل لدمج الشواذ في المجتمع الأمريكي.

وقال أوباما في الإعلان "هناك مسافة مهمة لم نقطعها بعد لكن من خلال المشاركة السياسية والطرق القانونية وأيضا التصرفات الفردية التي تنطوي على شجاعة حققت هذه الحركة تقدما هائلا نحو تأمين حقوق متساوية وكرامة متساوية".

واتخذ أوباما عدد من الإجراءات الخاصة بالشواذ خلال رئاسته ففي العام 2010 وقع قانونا ألغى سياسة حظرت على خدمتهم في الجيش الأمريكي، وفي 2012 أصبح أول رئيس يؤيد زواج الشواذ، علاوة على ذلك أيدت إدارته الطعن القانوني الذي أفضى إلى حكم المحكمة العليا في 2015 بتقنين زواجهم بمختلف أنحاء البلاد.