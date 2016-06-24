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أوباما: خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سيتم بسلاسة

24/6/2016

أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمعة عن ثقته في أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بعد تصويت الناخبين على ذلك سيتم "بشكل سلس".

وقال أوباما عن رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون إثر اتصاله به إن الأخير "صديق وشريك استثنائي".

وأضاف "اتفقنا على أن فرقنا الاقتصادية والمالية ستكثف اتصالاتها مع إبقاء تركيزنا على أهمية النمو الاقتصادي والاستقرار المالي".

كما أوضح أوباما في كلمته التي ألقاها في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا أنه اتصل ايضا بالمستشارة الألمانية انغيلا ميركل.

وتابع في كلمته "أن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائنا الأوربيين بشكل وثيق خلال الأسابيع والأشهر القادمة".

واعتبر أنه إذا كانت العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي ستتغير "هناك نقطة لن تتغير وهي العلاقة الخاصة القائمة بين بلدينا".

وكان أوباما تدخل مباشرة خلال زيارته إلى لندن في نهاية نيسان/أبريل الماضي إلى جانب بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوربي مبديا مخاوفه إزاء تداعيات الخروج.         

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