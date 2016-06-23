10 أرقام "فارقة" شهدتها مرحلة المجموعات في "يورو 2016"

يورو 2016

بعد نهاية مرحلة المجموعات للنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوربية لكرة القدم "يورو 2016″، المقامة حاليا في فرنسا بنسختها الخامسة عشر، شهدت مباريات البطولة العديد من المفارقات والغرائب مقارنة بالبطولات السابقة منذ انطلاقها في عام 1960، والتي بلغ عددها 10 أرقام فارقة

التقرير التالي يستعرض هذه الأرقام:

شهدت مباريات مرحلة المجموعات تسجيل 69 هدفاً في 36 مباراة، بمعدل 1.92 هدفاً في المباراة الواحدة، وهو أقل معدل تهديفي منذ بطولة عام 1992.

هذه هي المرة الأولى في اليورو منذ عام 1996، التي لا يحقق فيها أي فريق الفوز في مبارياته الثلاثة، ضمن منافسات مرحلة المجموعات.

غاريث بيل، مهاجم ويلز، هو سابع لاعب ينجح في هز الشباك في جميع مباريات دور المجموعات منذ عام 1980، وهو ثاني لاعب ينجح في إحراز هدفين من كرتين ثابتتين في اليورو، بعد الألماني توماس هاسلر، في بطولة 1992.

تلقى الحارس التشيكي بيتر تشيك، 21 هدفاً في المباريات التي شارك فيها في اليورو، ليكون الحارس الأكثر تلقيا للأهداف في تاريخ البطولة، بعد أن تجاوز الأسطورة الدنماركية بيتر شمايكل، الذي اهتزت شباكه 20 مرة.

أحرزت بلجيكا هدفها الثاني في مرمى أيرلندا بعد 28 تمريرة، وهو أكبر عدد من التمريرات التي تسفر عن هدف منذ يورو 1980.

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو، بهدفيه في مرمى المجر، أول لاعب في التاريخ يحرز أهدافا في 4 بطولات يورو متتالية 2004 و2008 و2012 و2016

هذه هي المرة التي تصل فيها ثلاث من دول بريطانيا العظمى إلى أدوار خروج المغلوب من يورو 2016، وهي ويلز، وأيرلندا الشمالية (في مشاركتهما الأولى) وإنجلترا.

تكررت نتيجة 1- صفر عشر مرات في النسخة الحالية للبطولة القارية، وهو أمر لم يتحقق من قبل على مدار العرس القاري.

لأول مرة في تاريخ البطولة القارية، تجتاز هذه المنتخبات مرحلة المجموعات وهي ويلز، وسلوفاكيا، وأيرلندا الشمالية، وبولندا، وأيرلندا، وسويسرا، وأيسلندا، والمجر، وبلجيكا.