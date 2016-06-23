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هيومن رايتس ووتش تطالب بالإفراج عن "أطفال شوارع"

23/6/2016

أربعة من أعضاء الفرقة معتقلون منذ نحو شهر ونصف الشهر

طالبت منطمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس بالإفراج عن أربعة شبان مصريين اعتقلتهم السلطات المصرية لقيامهم بنشر مقاطع فيديو ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

والأربعة الموقوفون هم أعضاء في فرقة "أطفال شوارع" التي اعتادت نشر مقاطع فيديو قصيرة تسخر فيها من الأوضاع الاجتماعية والسياسية في مصر.

وقالت المنظمة، ومقرها الرئيسي في نيويورك، في بيان إن التحقيق مع فرقة "أطفال شوارع" يستند كليا إلى مقاطع فيديو ساخرة وينتهك الحق في حرية التعبير.

ويواجه الشبان الأربعة، الذين اعتقلوا قبل نحو شهر ونصف الشهر، تهم استخدام "الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع فيديو من شأنها تقويض الاستقرار في البلاد وتحريض المواطنين على التظاهر، بحسب مزاعم جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية.

وقال نديم حوري، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "تحت حكم السيسي، تفقد مصر روح النكتة الأسطورية التي تتمتع بها، عندما يُسجَن الشباب بسبب مقاطع فيديو ساخرة. يترك هذا النوع من القمع الشامل للشباب وسائل قليلة للتعبير عن أنفسهم، أو السخرية من معاناتهم اليومية".

وأضاف حوري: "كان شباب مصر قوة دافعة للتغيير منذ انتفاضة 2011. أفضل طريقة لشروع السيسي في إصلاح علاقة الحكومة معهم، هي احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير".

وأثار اعتقال أعضاء الفرقة حملة انتقادات واسعة من النشطاء والمثقفين الذين أدانوا القيود المتزايدة التي تفرضها الدولة على حرية التعبير والإبداع.

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