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هيئة تركية تُخرج 20 يتيما من سجون الأسد لترعاهم بدار للأيتام

23/6/2016

تقدم "هيئة الإغاثة الإنسانية" التركية "غير حكومية"، الرعاية ل 20 طفلا يتيما بعد أن تمكنت مؤخرا من إخراجهم من سجون رئيس النظام السوري، لتستضيفهم في إحدى داري أيتام أقامتهما في غوطة دمشق الشرقية.

وترعى الهيئة آلاف الأيتام السوريين في تركيا وسوريا.

وتستضيف تركيا ما بين 40 إلى 50 ألف يتيم سوري، خاصة في المدن الحدودية مع تركيا، وذلك من أصل 600 ألف طفل سوري فقدوا آباءهم خلال الأزمة السورية المستمرة منذ خمسة أعوام، وفقا لدراسة أعدتها الهيئة.

وأوضح  المسؤول عن قسم الأيتام في الهيئة، آدم قالاجي أن هيئة الإغاثة تتكفل بـ 7 آلاف يتيم سوري في تركيا وسوريا، حيث تقدم لكل طفل منهم دعما قيمته 100 ليرة تركية شهريا، كما أنها تدير 8 دور أيتام، 3 منهم في تركيا، و5 في سوريا، بينهم داري أيتام في غوطة دمشق الشرقية، يقيم فيهما 250 يتميا.

وتنفرد دارا أيتام الغوطة الشرقية بوضعية مختلفة، حيث أن الدارين تمكنتا من استلام 20 طفلا يتيما من سجون نظام الأسد، ليقيموا فيهما تحت رعاية هيئة الإغاثة الإنسانية.

وعن قصة هؤلاء الأيتام. قال، قالاجي "إن المئات من أطفال الغوطة المحاصرة، تيتموا بعد مقتل آباءهم وأمهاتهم، ووجد أقرباؤهم أن بقاءهم في الغوطة قد يفضي بهم إلى الموت جوعا، وهو ما دفعهم لتسليمهم إلى سجون النظام، حيث يمكن أن يجدوا ولو قدرا ضئيلا من الطعام.

وأضاف،  قالاجي "الهيئة، تمكنت بعد فتحها داري أيتام في الغوطة، من تسلم 20 طفلا من هؤلاء، من السجون السورية، وإيداعهم في داري الأيتام".

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