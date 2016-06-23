مصر: 100 عام لتنفيذ مشروع المليون فدان

السيسي وإشارة البدء في مشروع المليون فدان

في الوقت الذي يتحدث الإعلام المصري عن مشروع المليون ونصف مليون فدان كأحد أهم المشروعات القومية التي وعد الرئيس عبد الفتاح بتنفيذها خلال العام الأول من حكمه، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نهاية مايو/أيار الماضي النشرة السنوية لاستصلاح الأراضي لعام 2014-2015، وجاء فيها أن مساحة الأراضي المستصلحة عام 2014-2015 بلغت 14 ألفا و500 فدان مقابل 22 ألفا و600 فدان في العام السابق 2013-2014 بنسبة انخفاض قدرها 35.9 %.

فقد بلغت مساحة الأراضي المستصلحة بشركات القطاع الخاص 9 آلاف و600 فدان بنسبة قدرها 66%، تليها مساحة الجمعيات التعاونية ألفان و500 فدان بنسبة قدرها 17.4%، ثم مساحة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ألفان و400 فدان بنسبة قدرها 16.6% من إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة عام 2014-201.

مناطق المليون ونصف فدان

في الخامس من مايو/أيار الماضي أعطى السيسي إشارة البدء في مشروع المليون ونصف مليون فدان خلال افتتاحه موسم حصاد القمح في الفرافرة، وكشف تقرير لوزارتي الزراعة والري، أن إجمالي مساحات المرحلة الأولى 500 ألف فدان في 9 مناطق، وتضم المرحلة الثانية من المشروع 9 مناطق تروى بالمياه الجوفية بمساحات 490 ألف فدان، وتضم المرحلة الثالثة والأخيرة للمشروع مساحات 510 آلاف فدان، في 5 مناطق تروى بالمياه الجوفية.

مائة عام للتنفيذ

وبعملية حسابية بسيطة وفقا لأرقام جهاز الإحصاء، فإن تنفيذ مشروع المليون ونصف مليون فدان يحتاج إلى أكثر من مائة عام لإنجازه وفقا لمعدلات الاستصلاح عام 2014-2015 فكيف إذن سيتسنى للحكومة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة إنجاز المشروع في عام واحد؟

الإجابة جاءت من خلال ما نشرته جريدة العربي الجديد اليوم الخميس عن قيام النظام المصري بالسعي لإنجاز المشروع على حساب الأهالي الذين تتوالى اتهاماتهم للجيش بضم أراضيهم المزروعة منذ سنوات إلى المشروع.

فقد نفذت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قرارات إزالة بحق 76 ألف فدان بمحافظة قنا، بدعوى وقوع 43 ألفا و500 فدان منها ضمن أراضي مشروع استصلاح المليون ونصف فدان، على الرغم من أنها مستصلحة في الأساس بواسطة الأهالي من واضعي اليد عليها قبل نحو 25 عاماً.

وكان السيسي، قد وجه رئيس الهيئة الهندسية، اللواء كامل الوزير، في 12 مايو/ أيار الماضي، بإزالة التعديات على نحو ثلاثمائة ألف فدان، اعتبرها ضمن المشروع الذي تصنفه حكومته كأحد أهم المشروعات القومية للبلاد، خلال شهر واحد، معلناً وضع كل أراضي المشروع تحت مسؤولية القوات المسلحة.

وذكرت العربي الجديد أنه في 4 يونيو/حزيران الماضي، هُدمت بيوت الأهالي بواسطة قوات الجيش، فضلاً عن مساجد عدة، وآبار المياه التي استخدموها في زراعة أراضيهم، على الرغم من سداد الأهالي مبلغ ألف جنيه "دليل جدية" عن كل فدان أرض في خزائن الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية.

ولم يسلم 12 ألفا و500 فدان "مُقننة" بطريق المراشدة غرب قنا منذ العام 1987 من عمليات الإزالة بواسطة الجيش، على الرغم من موافقة وزارة الزراعة على منح 5 أفدنة لكل مزارع، ورخصة بناء منزل من خلال نظام القرعة، وسداد المزارعين كامل الرسوم التي طلبتها الدولة لتمليكهم الأراضي.

وأضافت الصحيفة أن ما فعله الجيش في محافظة قنا، قام به قبل أشهر قليلة في مراكز الفرافرة والواحات والداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حين استولى على مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة، وضمها إلى المشروع، بما يعني عدم استصلاح أراض جديدة، والاستيلاء على مجهودات المواطنين، ونسبه إلى ما تدعيه الماكينة الإعلامية بـ"إنجازات السيسي."

وكانت لجنة خاصة شكلها مجلس النواب، قد زارت المحافظة الجنوبية، يومي السبت والأحد الماضيين، وعاينت الأراضي التي نُفذت بشأنها قرارات الإزالة. وشملت هذه الأراضي أربعة مناطق متفرقة بغرب قنا، هي المراشدة، والشيخ علي، والتلامسة، والجبلاوي، بهدف بحث شكاوى واضعي اليد من المزارعين ومطالبهم بتقنين أوضاعهم بعد حملة الإزالة التي نفذتها الدولة.

وكشف أحد أعضاء اللجنة البرلمانية أن عدداً من الأراضي تعرضت لأعمال الإزالة من جانب الجيش، على الرغم من عدم وقوعها ضمن المشروع، ومنها أراضي الجبلاوي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، وتبلغ مساحتها 24 ألفا و200 فدان، وخُصصت في السابق لصالح مشروع "المجتمع الريفي" في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

ونقلت الصحيفة على لسان برلماني أن أغلب واضعي اليد من المزارعين البسطاء، الذين صرفوا كل ما يملكون لاستصلاح الأراضي وحفر آبار المياه، مشيراً إلى حضور لجنة من القوات المسلحة، دون سابق إنذار، في 7 مايو/ أيار الماضي، لإعلام المزارعين بضم أراضيهم إلى المشروع على الرغم من كون أراضيهم مستصلحة ومزروعة منذ سنوات.