مصر تفشل في حل لغز الطائرة المنكوبة وتلجأ لفرنسا

جزء من حطام الطائرة المصرية المنكوبة

أعلنت لجنة التحقيق المصرية في حادث طائرة مصر للطيران اليوم الخميس أنها تعتزم إرسال وحدتي ذاكرة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى فرنسا لإصلاحهما الأسبوع المقبل.

وقالت اللجنة في بيان "نظرا لحدوث تلف في وحدات الذاكرة الخاصة بجهازي مسجل محادثات الكابينة ومسجل معلومات الطيران للطائرة المنكوبة ما ترتب عليه عدم مطابقة قراءات الاختبارات للقياسات المعتمدة من صانع الجهازين، وستقوم لجنة التحقيق بمصاحبة اللوحات الإلكترونية الخاصة بالصندوقين إلى دولة فرنسا الأسبوع القادم للقيام بإصلاح وإزالة الترسبات الملحية للجهازين بمعامل مكتب التحقيق الفرنسي".