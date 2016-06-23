مشعل: خرجنا من دمشق انحيازا لمبادئنا ونرحب بالدعم الإيراني

خالد مشعل – أرشيف

دلل خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على تمسك الحركة بمبادئها إزاء الثورة قائلا: "كنا ملوكا غير متوجين في سوريا لمدة 15 عاما لكن عندما اقتضى الأمر أن ننحاز إلى قيمنا خرجنا من دمشق".

وأضاف خلال لقاء مع إعلاميين نظمه في العاصمة القطرية الدوحة، "إن الحركة تسعى لكسر الحصار عن غزة بالجهد القطري والتركي لإعادة الإعمار وغيرها".

وتابع، "يُشكر الأتراك وتُشكر القيادة التركية أنها وضعت شرط كسر الحصار عن غزة، ولو تخلت تركيا عن هذا الشرط لتفاهمت منذ زمن".

وحذّر، مشعل، من أن "هناك مخططات إقليمية "لم يسمها" تتحرك اليوم لمحاولة صياغة المشهد الفلسطيني الداخلي وصناعة قيادته الجديدة والتحكم فيها وفي قرارها السياسي وفق مقاسات إقليمية وليس وفق متطلبات شعبنا ومصالحه وثوابته".

وأشار، "هذه المخططات تستهدف غزة ورام الله، وتعمل على كسر حماس وكسر مشروع المقاومة".

معتبرا ضم وزير الدفاع الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان" للحكومة الإسرائيلية مؤخراً، يأتي لأن "له خبرة وعلاقات تساعد إسرائيل على تنفيذ هذه الأجندة".

وانتقد، مشعل، مبادرات سياسية دولية لم يسمها، قائلا: "هي أقرب لملء الفراغ والإلهاء منها كفرص جادة حقيقية لمعالجة هذا الصراع فضلاً عن اختلال مضمونها في الأساس".

وحذّر من أن "هناك سعي لتفتيت الأمة وتقسيمها"، مشيراً إلى أن "الكيان الصهيوني عامل أساسي في تأجيج قضايا المنطقة وتأزيمها وتأخير حلها في ظل أجندته الساعية لتقسيم المنطقة واستنزاف مقدراتها.

وأضاف "في ظل انشغال العالم عن القضية الفلسطينية، تبرز أهمية العامل الفلسطيني وضرورة ترتيب أولويات البيت الفلسطيني.

وتابع: "هناك أولويات للحركة وهي إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية"، ولفت إلى أن هناك 3 عناوين هي جوهر المصالحة وتحقيق الوحدة، تتمثل في حكومة وحدة وطنية، وانتخابات لكل مرجعياتنا في السلطة ومنظمة التحرير ، وشراكة بين كل القوى والفصائل في الحرب والسلام".

مشددا على، ضرورة المحافظة على زخم الانتفاضة والمقاومة، وكسر الحصار عن قطاع غزة مع السعي لتجنب أي حرب جديدة على القطاع.

وأضاف، "مشروعنا مقاومة وتحرير وليس سلسلة من الحروب مع الاستمرار في تعظيم قدرات المقاومة وجاهزيتها والاستعداد لأسوأ الاحتمالات".

عن علاقة حماس مع مصر، قال "مصر أكبر دولة عربية، ولا أحد عاقل في الساحة الفلسطينية يستطيع أن يتجاهلها أو أن يستغني عن دورها.

مشيرا إلى أن علاقة الحركة حالياً محصورة مع المخابرات المصرية، معتبراً هذه العلاقة "أحد أهم أدلة براءة حماس من اتهامها بالتورط في اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات.

وفي تعليقه على تصريحات القيادي في الحركة موسى أبو مرزوق بشأن إشادته بدعم إيران للمقاومة، مؤخراً، قال مشعل "هناك معركة نخوضها مع الاحتلال في ظل اختلال موزاين القوى، ونحن محتاجون للدعم، وبصرف النظر عن اتفاقنا معه سياسيا او اختلافنا نرحب بدعمه ولا نجد غضاضة في ذلك وقبولنا للدعم منه ليس تأييدا لمواقفه أو أجنداته هنا أو هناك، شرط ألا ندفع فاتورة من قيمنا السياسية.

وبيّن أنه لا يوجد ما يمنع دعم من هذا الطرف أو ذاك " لكن مع بقاء ثوابتنا أننا لا نتطابق من أجندات الآخرين التي نخالفها ونحن ضد التدخل في سوريا والعراق واليمن وفي قضايا الأمة"، مستطرداً "هذا جوهر موقف حماس.

وعن سبب إخفاق جولات المصالحة بين فتح وحماس التي استضافتها الدوحة، قال:" هناك أخطاء من فتح وحماس، كما أن المصالحة لم تعد شأنا فلسطينيا يتدخل فيها القريب والبعيد

ومضى بقوله: "قطر مشكورة استضافتنا مرتين وخطونا خطوات معقولة ، المحطة الثالثة (انتهت الأسبوع الماضي) عملنا ولكن هناك بعض التباينات في بعض المسائل وقلنا لنعد الكرة للرعاية القطرية الكريمة فنحن ما زلنا في الطريق

ونفى، مشعل، لقاءه الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارة الأخيرة للدوحة الشهر الجاري، وقال: "لم يحصل أي لقاء".

وحول علاقة الحركة بالسعودية بعد زيارة وفد الحركة لها العام الماضي، قال مشعل: "سياستنا الانفتاح على كل الدول العربية والاسلامية ، البوابة مفتوحة من طرفنا، ولكن من الطرف الآخر ، هناك دول بوابتها مفتوحة معنا دائما مثل قطر وتركيا، وهناك دول تفتح أحيانا وتغلق أحيانا، وهناك بوابات مغلقة، وسنظل نطرق كل الأبواب من أجل شعبنا الفلسطيني.