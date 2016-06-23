فاطمة المهدي تكتب: كبسولة زواجية (18)

الأسطورة بتقول:
– شايف مامتك قالتلي ايه؟
– خير.. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم ع الصبح
– بتقولي وزنك زاد قوى ( فشولتي) أوى حاولي تقللي من أكلك
– عندها حق أنتي ضربتي( زاد وزنك) أصلا في السنة الأخيرة
– يعنى هو بمزاجي.. مش الحمل والرضاعة همه اللي بهدلوني ..
– ماشي يعنى ماما مغلطتش برضه
الكبسولة بتقولك:
-شايف مامتك قالتلي ايه؟
-إيه اللي حصل بس؟
-بتقولي انتي ( فشولتي)أوى
-يا خبر.. أنا اسف يا حبيبتي امسحيها في المرة دي ..تحبى افاتحها في الموضوع ؟
-لا طبعا إوعي…أنا بس حبيت اقولك عشان كنت مخنوقة شوية ومحتاجة أفضفض.