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فاطمة المهدي تكتب: كبسولة زواجية (18)

23/6/2016

 الأسطورة بتقول:

– شايف مامتك قالتلي ايه؟

– خير.. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم ع الصبح

– بتقولي وزنك زاد قوى ( فشولتي) أوى حاولي تقللي من أكلك

– عندها حق أنتي ضربتي( زاد وزنك) أصلا في السنة الأخيرة 

– يعنى هو بمزاجي.. مش الحمل والرضاعة همه اللي بهدلوني ..

– ماشي يعنى ماما مغلطتش برضه 

الكبسولة بتقولك:

-شايف مامتك قالتلي ايه؟

-إيه اللي حصل بس؟

-بتقولي انتي ( فشولتي)أوى

-يا خبر.. أنا اسف يا حبيبتي امسحيها في المرة دي ..تحبى افاتحها في الموضوع ؟

-لا طبعا إوعي…أنا بس حبيت اقولك عشان كنت مخنوقة شوية ومحتاجة أفضفض.

المصدر : الجزيرة مباشر
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