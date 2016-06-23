فاطمة المهدي تكتب: كبسولة زواجية (18)

الأسطورة بتقول:

– شايف مامتك قالتلي ايه؟

– خير.. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم ع الصبح

– بتقولي وزنك زاد قوى ( فشولتي) أوى حاولي تقللي من أكلك

– عندها حق أنتي ضربتي( زاد وزنك) أصلا في السنة الأخيرة

– يعنى هو بمزاجي.. مش الحمل والرضاعة همه اللي بهدلوني ..

– ماشي يعنى ماما مغلطتش برضه

الكبسولة بتقولك:

-شايف مامتك قالتلي ايه؟

-إيه اللي حصل بس؟

-بتقولي انتي ( فشولتي)أوى

-يا خبر.. أنا اسف يا حبيبتي امسحيها في المرة دي ..تحبى افاتحها في الموضوع ؟

-لا طبعا إوعي…أنا بس حبيت اقولك عشان كنت مخنوقة شوية ومحتاجة أفضفض.