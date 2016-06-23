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شاهد.. نواب ديمقراطيون يعتصمون في الكونغرس الأمريكي

23/6/2016

رفض عدد من النواب الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي مغادرة قاعة مجلس النواب حتى يوافق نظراؤهم الجمهوريون التصويت على تشريع بشأن الحد من حمل السلاح.

وأعاد الهجوم الذي وقع في 12 يونيو/حزيران الجاري على ملهى ليلي للمثليين في فلوريدا الجدل بشأن حمل السلاح إلى واجهة المشهد السياسي في الولايات المتحدة. وأسفر الهجوم عن مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من خمسين آخرين.

وخلال الاعتصام جلس عدد من النواب على الأرض في قاعة المجلس، بينما ألقى آخرون كلمات، ومن بينهم زعيمة الأغلبية الديمقراطية نانسي بيلوسي والنائب الديمقراطي عن ولاية أوهايو تيموثي رايان.

وقال رايان: "الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون هو الذي يمنعنا من القيام بشيء يرغب فيه 90 بالمائة من الشعب الأمريكي، 90 بالمائة من مالكي السلاح. إنهم الجمهوريون الذين لا يريدون أن يسمحوا لهذا بأن يحدث".

وقام عدد من النواب الديمقراطيين ببث اعتصامهم بالكونغرس على صفحاتهم على موقع فيسبوك.

وفي محاولة لإنهاء احتجاج الديمقراطيين قام الجمهوريون بتحديد موعد للتصويت على قضية لا علاقة لها بحمل السلاح.

وقال النائب الجمهوري بول رايان، رئيس مجلس النواب، إنه لن يخضع لمطالب الديمقراطيين، ووصف اعتصام الديمقراطيين بأنه "حيلة دعائية".

ويمثل حمل السلاح قضية مثيرة للجدل في الولايات المتحدة، فبينما يطالب الديمقراطيون بفرض قيود على حمل السلاح يقول الجمهوريون ومؤيدوهم إن حمل السلاح حق دستوري لا يحق لأحد انتزاعه منهم.

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