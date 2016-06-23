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شاهد: مطاردة القرد "ديزي" تدخل يومها الثاني

22/6/2016

استمرت اليوم الأربعاء، ثاني أيام عملية اصطياد القرد "ديزي" الذي هرب من قفصه بحديقة حيوان "سبرنجفيلد" في ولاية "ماساتشوستس" الأمريكية بعدما غافل حارسه أثناء تنظيف القفص.

وقال مسؤولو الحديقة إن القرد الصغير ذا الذيل الطويل "فتح باب القفص بيده وخرج" عندما غادر الموظف المسؤول مكانه للإجابة على سؤال لأحد الزوار.

وبينما تمكن المسؤولون من تحديد مكان القرد البالغ وزنه 5.4 كيلوجرام مساء الثلاثاء، قذف أحد الزوار شيئا تجاهه فأصابه بالرعب.

وقال مسؤولو الحديقة على صفحتها في فيسبوك، "نطلب من الزوار ووسائل الإعلام عدم زيارة الحديقة حتى إعادة "ديزي" بسلام إلى المكان المخصص لها".

وأضافوا، "ديزي صار خائفا للغاية".

ولا يمثل "ديزي" أي مصدر لإيذاء الجمهور نظرا لحجمه الصغير.

 

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