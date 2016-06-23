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شاهد.. مثقفون وفنانون مصريون: نعيش عصر الصوت الواحد

23/6/2016

شكا موسيقيون ومثقفون مصريون مما وصفوه بضيق الفضاء العام بأعمالهم، وقالوا إن مصر تعيش الآن عصر الصوت الواحد بدءا من الإعلام وانتهاء بالبرلمان.

وقال عبد الغني سيد، العضو بفرقة "بهية" الموسيقية، إن نزول الفرق الفنية إلى الشارع الآن أصبح ينطوي على مخاطرة.

وصاحب الثورة المصرية في يناير/كانون ثان 2011 صحوة فنية وثقافية كبيرة؛ حيث اعتادت العديد من الفرق الشبابية تنظيم الكثير من فعالياتها في ميدان التحرير، أيقونة الثورة المصرية، وفي الشوارع الأخرى.

لكن سيد قال إن هذا الهامش بدأ يضيق منذ يوليو/تموز 2013، وحتى النصف الثاني من عام 2015.

وأطيح بالرئيس السابق محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، في انقلاب عسكري في يوليو/تموز 2013، صاحبه تضييق على الحريات العامة واعتقال الآلاف، ومن بينهم نشطاء وكتاب ومثقفون وفنانون.

وقال الشاعر زين الدين فؤاد إن الفضاء العام في مصر أصبح يسيطر عليه حاليا صوت واحد، سواء في الإعلام أو في البرلمان، معتبرا أن هذا يعني الانتقال من الديمقراطية إلى الفاشية.

وقال إن السلطات أصبحت تضيق بالتعددية واختلاف الآراء، وهو ما ظهر في قانون يجرم التظاهر السلمي.

واعتقلت السلطات المصرية الشهر الماضي أربعة من أعضاء مجموعة فنية تطلق على نفسها  اسم "أطفال شوارع" ووجهت لهم تهما تتعلق بالإرهاب والسعي لتقويضالاستقرار في البلاد    البلاد بسبب قيامهم بنشر مقاطع فيديو على الإنترنت تسخر من الأوضاع السياسية والاجتماعية فيها .

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