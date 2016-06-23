شاهد: طائرة تعبر الأطلسي بدون وقود للمرة الأولى

هبطت طائرة تعمل بالطاقة الشمسية في أشبيلية بإسبانيا بعد أن عبرت المحيط الأطلسي قادمة من نيويورك في الولايات المتحدة بعد ثلاثة أيام تقريبا في واحدة من أطول المراحل في أول رحلة حول العالم دون استخدام قطرة وقود.

وقطعت الطائرة "سولار إمبالس 2" رحلتها في نحو 71 ساعة، وهي المرحلة الخامسة عشرة من رحلتها حول العالم والتي بدأتها من أبوظبي عام 2015.

وتبادل الطياران السويسريان برتراند بيكارد وأندريه بورشبرج قيادة الطائرة.

وتدار محركات الطائرة الأربعة بطاقة مستمدة من أكثر من 17 ألف خلية شمسية مثبتة على الجناحين. ويزيد طول جناحي الطائرة عن طائرات بوينغ 747 وهي مصنوعة من ألياف الكربون الخفيف للغاية.

وبمقدورها أن تحلق على ارتفاع 28 ألف قدم "8500 متر" وبسرعة تصل إلى نحو 70 كيلومترا في الساعة.