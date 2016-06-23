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شاهد: سيارة متنقلة للتعريف بالإسلام في كشمير

23/6/2016

أطلق علماء مسلمون في كشمير مبادرة لنشر القرآن عبر سيارة متنقلة تجوب الشوارع لنشر تعاليم الإسلام حسبما قال القائمون عليها.

وتقدم السيارة تلاوة للقرآن الكريم عبر شاشة إلكترونية يمكن من خلالها الاختيار بين عدد من القراء، مصحوبة بترجمة للغات مختلفة.

كما تحمل السيارة عددا من العلماء للإجابة على أسئلة واستفسارات المواطنين عن الإسلام في المناطق التي تنتقل إليها السيارة.

وبدأت هذه المبادرة قبل عام في القسم الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير، وتحظى السيارة المتنقلة بشعبية واسعة في الإقليم، وخصوصا خلال شهر رمضان الكريم.

وقال هلال أحمد، المسؤول عن السيارة، إنها تهدف إلى نشر رسالة السلام من خلال القرآن.

وأضاف: "نريد تعريف المسلمين بتعاليم القرآن الكريم. كما نريد أيضا أن ننقل تعاليم القرآن الكريم للسائحين، الذين جاءوا من مختلف أنحاء العالم".

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