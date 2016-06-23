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شاهد: روبوت قادر على إلحاق الأذى بالبشر

23/6/2016

تمكن المهندس ألكسندر ريبين، من جامعة بيركلي في كاليفورنيا، من تطوير روبوت قادر على إلحاق الأذى بالبشر بواسطة إبرة مثبتة على ذراعه.

ويستطيع هذا الروبوت إلحاق الأذى بأي شخص يضع إصبعه فوق المنصة التي هو مثبت عليها بواسطة إبرة حادة.

هذا وتم تجهيز الروبوت بخوارزمية خاصة، تقرر عشوائيا في كل مرة ما إذا كان يجب ضرب الشخص الذي يضع أصبعه على المنصة أم لا.

ويتكون الروبوت من صندوق أسود مزود بذراع ميكانيكية مثبتة به من الأعلى، وعندما يضع المتطوع يده في المكان المحدد، تتحرك الذراع وتقوم بوخز الشخص باستخدام إبرة حادة مما يتسبب في إصابته وخروج الدم من يده.

وأوضح ريبين، أن هدفه من صناعة هذا الروبوت المؤذي هو إرغام المتطوعين في التجربة على مواجهة الخوف.

 

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