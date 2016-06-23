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شاهد: جهاز يكوي الملابس ويطويها في دقيقة واحدة

23/6/2016

ابتكرت شركة أميركية آلة بإمكانها أن توفر على مستخدمها وقتا وجهدا كبيرين في عملية كي الملابس وطيها، وذلك خلال دقيقة واحدة.

ويبلغ طول الجهاز الذي أطلق عليه اسم "فولدمايت" 32 إنشا فيما يصل عرضه إلى 28 إنش، ما يجعله مناسبا لغرفة غسيل الملابس.

ويستطيع المستخدم وضع الملابس في الجهاز وإعطاء أمر البدء بعملية الكي ثم الطي.

وبدأ العمل باستخدام الجهاز الذي يديره روبوت آلي في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، ويصل ثمنه إلى نحو 850 دولارا.

وتحتوي الآلة على حزام ناقل وألواح وأذرع تقنية تعمل على إنجاز العمل في دقيقة واحدة.

 

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