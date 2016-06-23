شاهد: تشيلي "تصعق" كولومبيا في كوبا أمريكا

ستجدد تشيلي اللقاء بالارجنتين في نهائي كوبا أمريكا للعام الثاني على التوالي بعد أن تغلبت على كولومبيا 2-صفر في الدور نصف النهائي من البطولة القارية في المباراة التي احتاجت إلى أربع ساعات لكي تستكمل بسبب الصواعق الرعدية التي ضربت مدينة شيكاغو الأمريكية التي أقيمت فيها.

وسجل تشارلز ارانغيز وخوسيه بدرو فوينزاليدا الهدفين في الدقيقتين 7 و11 من المباراة.

وتغلبت تشيلي، التي استضافت البطولة العام الماضي، على الأرجنتين بركلات الترجيح علما بأن المنتخبين التقيا في دور المجموعات في النسخة الحالية وفازت الارجنتين 2-1.

وواصلت تشيلي عروضها القوية في البطولة، فبعد اكتساحها المكسيك بسباعية نظيفة في ربع النهائي أجهزت على كولومبيا في نصف النهائي عندما حسمت النتيجة بدرجة كبيرة في الدقيقة الحادية عشرة بعد أن تقدمت بهدفين.

وافتتح لاعب وسط باير ليفركوزن أرانغيز التسجيل في الدقيقة السابعة قبل أن يتابع خوسيه بدرو فوينزاليدا تسديدة الكسيس سانشيز المرتدة داخل الشباك بعدها باربع دقائق.

وضربت صواعق رعدية قوية مدينة شيكاغو بين الشوطين فتم الطلب من المتفرجين في المدرجات اللجوء إلى داخل الملعب، فأصبحت المدرجات خاوية تماما في الوقت التي انهمرت أمطار غزيرة في الملعب وسط صواعق رعدية قوية.

بدا وكأن المباراة قد تتأجل لإكمال الشوط الثاني، لكن هدوء العاصفة والعمل الكبير الذي قام به عمال الملعب لإزالة المياه عن أرضية الملعب ساهمت في إكمال المباراة بعد توقف دام ساعتين و25 دقيقة.

وجاء الشوط الثاني مثيرا للغاية حيث ألقت كولومبيا بكل ثقلها في محاولة لتعديل النتيجة في الوقت التي كانت فيه تشيلي تبحث عن هدف ثالث لحسم النتيجة نهائيا في مصلحتها.

وطالبت كولومبيا بركلة جزاء لدى تعثر دانيال توريس داخل المنطقة إثر تدخل غونزالو خارا لكن الحكم لم يكترث لها، وحاول خاميس رودريغيز إيجاد ثغرة في خط دفاع تشيلي لكن من دون ان ينجح.

وتعقدت مهمة كولومبيا عندما حصل لاعب استون فيلا كارلوس سانشيز على بطاقة صفراء ثانية ليغادر الملعب في الدقيقة 57.

وكانت الأرجنتين تغلبت على الولايات المتحدة المضيفة برباعية نظيفة وهي تسعى إلى تحقيق أول لقب كبير لها في مختلف البطولات منذ عام 1993.