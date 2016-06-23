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شاهد: بلجيكا تطيح بالسويد من يورو 2016

23/6/2016

بقذيفة مدوية من رادجا ناينجولان قبل دقائق قليلة على النهاية، أطاح المنتخب البلجيكي لكرة القدم بنظيره السويدي من بطولة كأس الأمم الأوربية "يورو 2016" بالتغلب عليه 1 / صفر أمس الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة بالدور الأول للبطولة.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى ست نقاط لكنه ظل في المركز الثاني بالمجموعة بفارق المواجهة المباشرة خلف نظيره الإيطالي الذي ضمن التأهل وصدارة المجموعة قبل مباريات هذه الجولة.

ولحق المنتخب البلجيكي بقافلة المتأهلين إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) فيما تجمد رصيد السويد عند نقطتين وتراجعت للمركز الرابع في المجموعة بفارق نقطتين خلف أيرلندا التي احتلت المركز الثاني بفوزها على إيطاليا 1 / صفر في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وفشل المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (34عاما) في إحراز أي هدف خلال مباريات البطولة الحالية ليودع مع فريقه البطولة الأخيرة في مسيرته مع المنتخب السويدي. 

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعدما تسابق لاعبو الفريقين في إهدار الفرص السهلة التي سنحت لهم.

وفي الشوط الثاني، تواصل مسلسل إهدار الفرص السهلة من الفريقين حتى أحرز المنتخب البلجيكي الهدف الوحيد في الدقيقة 84 بتسديدة صاروخية أطلقها ناينجولان من خارج منطقة الجزاء.

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