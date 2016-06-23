شاهد.. بريطانيا تصوت على تحديد مصيرها في الاتحاد الأوربي

بدأ البريطانيون في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس التصويت في الاستفتاء على بقاء بلادهم أو خروجها من الاتحاد الأوربي.

وبدأت عملية التصويت في 41 ألف مركز اقتراع في أنحاء بريطانيا. وقالت لجنة الانتخابات إن نحو 46.5 مليون ناخب يحق لهم التصويت.

وتوقع خبراء أن تتراوح نسبة المشاركة بين 60% و80%.

وسوف يجيب الناخبون على سؤال واحد هو: هل يجب أن تظل المملكة المتحدة عضوا بالاتحاد الأوربي أم تغادره؟

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينتش.

ويتوقع صدور النتائج الأولية للاستفتاء في الساعات الأولى من صباح غد الجمعة، على أن تصدر النتائج النهائية غدا نحو الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.