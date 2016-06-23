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شاهد: المسحراتي في عكا.. مسيحي

23/6/2016

قبل أذان الفجر بقليل خلال شهر رمضان يستطيع سكان مدينة عكا سماع دقات الطبل وصوت يغني متجولا في أزقة المدينة.

إنه صوت ميشيل أيوب عامل البناء المسيحي الذي لا يصوم رمضان لكنه يتجول في المدينة وهو يقرع الطبل خلال الليل لإيقاظ الناس لتناول السحور قبل بدء الصيام ليوم جديد.

ويختفي هذا العمل الذي يطلق عليه المسحراتي بسرعة مع اعتماد الناس على الساعات المنبهة لإيقاظهم لكن أيوب يحرص على الحفاظ على هذا التقليد القديم واستمراره في المدينة.

ويقول ميشيل وهو يتجول لإيقاظ الناس إنه كان بدأ في عمله كمسحراتي بعد اختفائه من حارات وأزقة المدينة.

ويطوف ميشيل شوارع بلدة عكا القديمة وقرية مجاورة لها مرتديا الزي التقليدي الذي يرتديه المسحراتية كل رمضان منذ ما يقرب من 13 عاما.

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