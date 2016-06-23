شاهد: أيرلندا تهزم إيطاليا برأس برادي في يورو 2016

أحرز لاعب الوسط روبي برادي هدفا رائعا بضربة رأس لأيرلندا قرب النهاية ليقودها لأدوار خروج المهزوم في بطولة أوربا لكرة القدم لأول مرة بعد الفوز 1-صفر على إيطاليا بطلة المجموعة الخامسة.

وسجل برادي هدفه في الدقيقة 85 بعد كرة عرضية متقنة من ويس هولاهان زميله في نوريتش سيتي الذي أهدر قبلها فرصة ذهبية للتسجيل.

ومنح الهدف المنتخب الأيرلندي انتصارا مهما على إيطاليا التي لعبت بالبدلاء وثلاث نقاط ضمنت له المركز الثالث في المجموعة وسيواجه فرنسا صاحبة الضيافة في دور الستة عشر في ليون يوم الأحد القادم.

وتواجه إيطاليا، إسبانيا حاملة اللقب في دور الستة عشر الاثنين المقبل.