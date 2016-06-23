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شاهد: أسترالية تستضيف المسلمين الجدد على الإفطار خلال رمضان

23/6/2016

يتوافد الزوار على منزل أنيسة خان المقيمة في سيدني بشكل مستمر خلال شهر رمضان.

فعلى مدار شهر الصيام تقوم أنيسة وهي أسترالية مسلمة منذ الجد الخامس بفتح أبواب منزلها لتستضيف أولئك الذين اعتنقوا الإسلام لتناول الإفطار اليومي خلال الشهر.

وتقول أنيسة خان التي تنحدر من أصول باكستانية إن رمضان يمكن أن يكون وقتا يشعر فيه أولئك الذين تحولوا إلى الإسلام بالغربة.

وتهدف من خلال برنامجها دوائر الوئام الذي يدخل عامه الثاني إلى كسر هذه العزلة التي يشعر بها معتنقو الإسلام.

وتقدم أنيسة خان التمر والماء والعصير مع انتهاء الصوم بنهاية النهار. ثم تقام صلاة الجماعة قبل تقديم وجبة الطعام ومعظمها تعدها خان بنفسها.

وأعربت واحدة من ضيوفها وتدعى ريبيكا أحمد عن تقديرها لهذا الموقف الذي لا يجعلها تفطر بمفردها.

وتحول برادلي سيمونز وهو مدير فندق إلى الإسلام في يونيو حزيران عام 2015. ويقول إن برنامجا مثل دوائر الوئام يسمح للمتحولين إلى الإسلام بالتجمع وتبادل الخبرات.

واعتنق ترينت خان الإسلام قبل 13 عاما لكنه يقول إنه لا يزال يجد صعوبة في رمضان لأن عائلته غير المسلمة لا يمكن أن تشاركه تجربته.

وقالت خان التي تمول الوجبات من حسابها الخاص إنها لا ترحب فقط بالمتحولين إلى الإسلام بلل بالكثير من الذين ولدوا مسلمين يحضرون أيضا.

 

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