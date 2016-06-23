رابطة علماء المغرب تطلق لعبتي فيديو للأطفال لنبذ العنف

أطلقت رابطة علماء المغرب الرسمية، لعبتي فيديو موجهتين للأطفال، بهدف تعزيز السلم والوسطية ونبذ العنف والتطرف.

وصمم محمد أمين العلوي، اللعبتين المعنونتين بـ"فتحة وسكون"، و"نظيف"، وهو مهندس المعلومات، ورئيس وحدة الفقرة، التي تعنى بالأطفال، والتابعة للرابطة المحمدية للعلماء.

و"الرابطة المحمدية للعلماء"، هي مؤسسة رسمية(عمومية) يعيّن أمينها العام من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وفي كلمة له في حفل تقديم اللعبتين، بالعاصمة المغربية الرباط، دعا أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء إلى "الاستثمار في مجال لعب الأطفال، على غرار شركات الألعاب العالمية الكبرى، لترسيخ قيم السلم ونبذ العنف، بأبعاد جمالية وفنية وتعليمية تشد الأطفال وتنمي فيهم قيم الحب والعلم والسلم".

وأضاف، عبادي: "الطفل في منطقتنا لا يصل إلى عمر 18 سنة إلا وقد شاهد ما لا يقل عن 100 ألف جريمة قتل، إما في الأفلام أو الأخبار أو عن طريق ألعاب الفيديو، مما يميّع هذه القضية ويجعلها نوعا ما متقبّلة".

وقالت الرابطة المحمدية للعلماء في بيان لها، إن عملية إطلاق لعبتي الفيديو، تأتي "حرصاً منها على النهوض بدورها في بلورة المضامين الأصيلة المتزنة، والوسطية المعتدلة في إطار ثوابت الدين الإسلامي والمملكة المغربية".

حضر حفل الإطلاق ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بالمغرب، روجينا دي دو مينيسيس، وممثل اليونسيكو، مايكل ميلوارد. كما حضر الحفل عدد من الأطفال المغاربة، الذين تولوا شرح مضامين اللعبتين، وكيفية لعبها، كما تولّوا تسيير الحفل.

يذكر أن اللعبتين ستكونان متاحتين على تطبيقي "App store" و"Play Store" الخاصين بالأجهزة الذكية في الأسبوع الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل.