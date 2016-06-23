تركيا: عودة العلاقات مع إسرائيل مرهونة برفع الحصار عن غزة

قال وزير الخارجية التركي إن علاقات تركيا مع إسرائيل لن تعود إلى طبيعتها مادامت إسرائيل تواصل حصارها على قطاع غزة.

وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره المالطي في أنقرة، إن علاقات بلاده مع إسرائيل "لن تعود إلى طبيعتها إلا بعد انتهاء المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي" مشيرا إلى أن نتيجة المفاوضات سوف تُعلن فور انتهائها.

وأضاف أوغلو: "نحن عندنا ثلاثة شروط اشترطناها على إسرائيل، منها رفع الحصار على قطاع غزة، ونحن لم نتنازل عن هذا الشرط".

وتابع قائلا: "تركيا إذا تراجعت عن هذا الشرط فإن علاقتها مع إسرائيل ستعود بالضرورة إلى مستواها السابق، ولكن لم يحدث هذا الأمر. نحن لم نتخل عن إخوتنا الفلسطينيين، ولم نتراجع عن شرط رفع الحصار عن قطاع غزة".

ولفت أوغلو إلى معاناة سكان قطاع غزة والضفة الغربية بسبب الحصار والاحتلال الإسرائيلي، وضرورة السماح بتقديم المساعدات التنموية، ورفع العوائق الإسرائيلية لإيصال المساعدات للفلسطينيين في الضفة والقطاع.