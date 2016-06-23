تركيا ستستفتي الشعب حول الانضمام إلى الاتحاد الاوربي

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إنّ بلاده ستستفتي الشعب في مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوربي، عقب انتهاء المباحثات مع الاتحاد في هذا الشأن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المالطي، جورج فيلا، "تركيا قامت بواجباتها حيال اتفاق إعادة القبول، ورفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك الراغبين في زيارة منطقة "شنغن" الأوربية.

مشيرا إلى أنّ القادة الأوربيين، أطلقوا تصريحات سلبية تجاه هاتين الاتفاقيتين، تحت تأثير تصاعد ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، والعداء للأتراك.

وتابع، "الشعب التركي مستاء من التصريحات السلبية التي يطلقها سياسيون أوربيون، وبدأت ثقة شعبنا تتضاءل مع تواتر عدم التزام الأوربيين بوعودهم، والحقيقة أن شعبنا بدأ ينتقدنا، بسبب إقدامنا على كل هذه الخطوات تجاه جغرافية تعجّ بالعداء للأتراك، والبعض يفسر تصريحات الرئيس "أردوغان" حول إمكانية إجراء استفتاء شعبي على مواصلة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، على أنه تهديد، غير أنّ ذلك ليس تهديداً، بل يجب تفسيره على أنه استشارة بين الدولة والشعب في القضايا المصيرية".

وأضاف، تركيا حققت قرابة 69 معياراً من المعايير الواجب تحقيقها لرفع تأشيرة الدخول إلى منطقة شنغن، والبالغ عددها 72 شرطاً، لافتاً أنّ تركيا لا تستحق هذا التعامل من قِبل الأوربيين.

وأضاف، "تحدثنا مع نظرائنا الأوربيين وأبلغناهم بالشروط التي لا يمكن تحقيقها، ففي ظل الأوضاع الراهنة، قلنا لهم بأننا لن نجري تغييراً في قانون مكافحة الإرهاب".

وفي سياق آخر، وحول ادعاءات منع السلطات التركية مسؤولاً من وزارة الدفاع الألمانية من دخول قاعدة إنجرليك الجوية في ولاية أضنة الجنوبية.

قال، أوغلو "إنّ كافة الطواقم العسكرية واللجان الفنية، يمكنها الدخول إلى القاعدة، وإنه من غير الممكن حالياً السماح لوفود غير عسكرية وخاصة السياسيين منهم بدخولها".

ورداً على سؤال حول الأنباء الشائعة بخصوص إمكانية تعاون تركيا مع النظام السوري ضدّ تنظيم "ب ي د" (الذراع السوري لمنظمة الجيش الجمهوري الأيرلندي المحظور في تركيا).

قال، أوغلو "هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً، وإنه من غير الممكن أن تتعاون أنقرة مع نظام يستمر في قتل المدنيين، ويستخدم الأسلحة الكيميائية ضدّ الشعب السوري، ويقصف المدارس والمستشفيات".