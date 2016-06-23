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أمريكي يضع ابنته في ثلاجة بعد تركها في سيارة ساخنة

23/6/2016

مايكل ثيدفورد

وجهت سلطات الادعاء في ولاية تكساس الأمريكية اتهاما لأب في تسببه بوفاة ابنته البالغة من العمر ستة أشهر بأن تركها في سيارة ساخنة ثم قام بوضعها في ثلاجة بعدما وجدها في حالة سيئة في المقعد الخلفي للسيارة.

وألقي القبض على مايكل ثيدفورد (33 عاما) وهو معلم عاطل عن العمل في مقاطعة كولين خارج دالاس يوم الثلاثاء. ووجه إلى الرجل اتهام بالقتل الخطأ وأفرج عنه بكفالة.

وجاء في شهادة مكتوبة حول السبب المحتمل للوفاة صدرت أمس الأربعاء أن الرجل نسي ابنته في المقعد الخلفي للسيارة بعد أن قام بإنزال طفليه الآخرين عند مركز لرعاية الأطفال.

وبحسب الشرطة كانت زوجته في العمل وقت وقوع الحادث. وقالت الوثيقة إنه اكتشف بعد أربع ساعات أن ابنته مربوطة بحزام مقعدها للأمان بالسيارة فأخذها ووضعها داخل الثلاجة "لفترة غير معروفة من الوقت" واتصل بهاتف الطوارئ".

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