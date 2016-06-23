أكثر من 16 مليون عراقي بحاجة لمقومات الحياة الأساسية

معاناة العراقيين – أرشيف

قالت هيئة علماء المسلمين في العراق، اليوم الخميس، إن نحو 8 ملايين و200 ألف شخص في أنحاء البلاد كافة، بحاجة إلى مساعدة بخصوص الحماية، فيما هناك نحو 8 ملايين و500 ألف شخص آخرين بحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

وأفادت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقدته في إسطنبول، للإعلان عن تقريرها السنوي لحقوق الإنسان. بـ"أن أكثر من 10 ملايين شخص بحاجة لمساعدات إنسانية، وأكثر من 6 ملايينو600 ألف عراقي بحاجة إلى مقومات الحياة الأساسية، من الماء وخدمات الصرف الصحي والنظافة، مشيرةً إلى أن "أكثر من 3 ملايين شخص بحاجة ماسة إلى التعليم الأساسي، ومليونين و400 ألف شخص يعانون من نقص الغذاء والدواء".

وكشف التقرير عن وجود أكثر من 3 ملايين و490 ألف نازح داخل العراق، مبيناً أن أكثر من 40% من العائلات النازحة، بحاجة إلى مسكن ومأوى.

وقال، المتحدث باسم الهيئة، يحيى الطائي، إن ملخص التقرير عن الفترة ما بين 9 أبريل نيسان من عام 2015 الماضي، وحتى 8 أبريل نيسان 2016، ضم 10 محاور.

تضمن المحور الأول، "القتل والإصابة خارج القانون"، حيث أفاد التقرير "رصد 5 آلاف و 156 حالة قتل وإصابة خارج القانون خلال العام الماضي، قامت بها القوات الحكومية، أثناء حملات الدهم والاعتقالات في مدن العراق المختلفة".

وحسب إحصائيات الأمم المتحدة، منذ أبريل 2015، إلى مارس 2016، بلغ عدد القتلى 15 ألفا و658 قتيلا، فيما سجل 18 ألفا و894 مصابا، نتيجة التفجيرات وأعمال العنف المختلفة، التي جرت في العاصمة العراقية بغداد، والمحافظات الشمالية والغربية .

وكشف التقرير في المحور الثاني عن حالات الاعتقال والخطف والاحتجاز التعسفي والإعدام، والتي بلغت "حتى مارس الماضي، 14 ألفا و603 معتقلاً، وهذا الرقم غير متضمن الاعتقالات العشوائية غير الموثقة، التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، والمليشيات الحزبية في مدن ومحافظات العراق".

وأحصى القسم الإغاثي في الهيئة، العوائل المهجرة في ست محافظات نزحت إليها، وهي محافظة بغداد حيث تضم 9 مخيمات، بلغ عدد العوائل فيها 2300، ومحافظة الأنبار 4 مخيمات بلغ عدد العوائل فيها 1150، ومحافظة ديالى 3 مخيمات بلغ عدد العوائل فيها 1620، ومحافظة التأميم 13 مخيما، بلغ عدد العوائل فيها 4281، ومحافظة أربيل 11 مخيما، بلغ عدد العوائل فيها 36 ألفا و107 عائلات موزعة على مركز المحافظة وأطرافها، ومحافظة السليمانية 3000 عائلة، فضلاً عن وجود عوائل تسكن البيوت والهياكل قيد الإنشاء".

وبين محور أوضاع المرأة والطفل، أن "النساء والفتيات تعانين منذ الاحتلال (الأمريكي عام 2003) كثيرًا، وقد ازدادت هذا المعاناة في الآونة الأخيرة، وصلت حدًا يندى له جبين الإنسانية، من خلال التمييز في القانون وفي الواقع الفعلي، فلم تتوفر لهن الحماية الكافية من أعمال العنف الجنسي، وغيره من صنوف العنف".

وأوضح التقرير أن "الأطفال باتوا ضحايا القصف العشوائي، وفتك الأمراض المنتشرة في المخيمات، والابتعاد عن التعليم، وعرضة للاختطاف، فضلاً عن العمل لساعات طويلة لإعالة عوائلهم".

وأكد التقرير أن عدد الأطفال الأيتام المسجلين في المخيمات الرئيسة في الإقليم الكردي شمالي العراق، بلغ 3968 طفلاً، بحسب إحصائية القسم الإغاثي في الهيئة، عدا المخيمات غير الرئيسة والأيتام الذين يعيشون مع عائلاتهم في المدن والقرى والتجمعات غير المسجلة، أو الموثقة أحوال ساكنيها.

كما تضمن محاور "أوضاع الأقليات، والخدمات والبنى التحتية، والفساد المالي والإداري، والوضع التربوي والتعليمي، والوضع الصحي والبيئي، ووضع الحريات العامة والصحفية والتظاهرات الشعبية"، إضافة إلى "الإفلات من العقاب وعمليات التعذيب".

وردا على سؤال حول الأوضاع الإنسانية في الفلوجة، التي دخلتها القوات العراقية والحشد الشعبي قبل أيام.

أوضح، الطائي، أن "العمليات العسكرية في المدينة هي عملية انتقامية من أهالي الفلوجة ورمزيتها، وكل التصريحات كانت تهدد الفلوجة بالاسم، وليس تنظيم الدولة".

وبدأت القوات العراقية في مايو الماضي حملة عسكرية، بغطاء جوي من دول التحالف الدولي، لاستعادة الفلوجة، التي كانت أحد المعاقل الرئيسية لتنظيم الدولة غربي البلاد، ليعلن العبادي يوم الجمعة الماضي، تحريرها بـ"شكل تام".

وأضاف، أنه "سجلت أكثر من 9500 حالة قتل في المدينة، فيما أرقام المفقودين مخيفة، مبينا أنه في أحد ممرات الخروج من الفلوجة ، قتل 7 أشخاص، واحتجز نحو 700 آخرين، معتبرين القوات المقتحمة أن ابن الفلوجة متهم حتى تثبت براءته، مضيفا، هناك أمور تنذر بمآسٍ في الأيام القادمة".

ودعا، الطائي: الدول الإسلامية والعربية، إلى الضغط على الحكومة العراقية، قائلا، الحكومات العربية تستطيع فعل الكثير من أجل وقف معاناة الشعب العراقي.