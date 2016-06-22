البث الحي
منوعات

ميتسوبيشي تسجل 1.4 مليار دولار خسائر سنوية

22/6/2016

مقر ميتسوبيشي في طوكيو – رويترز

أعلنت شركة ميتسوبيشي موتورز اليوم الأربعاء أنها تتوقع تسجيل خسارة سنوية يقدر صافيها بـ145 مليار ين (1.4 مليار دولار) للعام المالي الحالي، وذلك بسبب تكاليف التعويضات الباهظة المرتبطة بفضيحة كفاءة استهلاك الوقود.

وأوضحت الشركة أن هذه ستكون أول خسائر صافية تسجلها الشركة في ثماني سنوات، مقارنة بأرباح صافية بلغت  72.6 مليار ين في العام المالي السابق.

وتوقعت الشركة أرباحا تشغيلية بـ 25 مليار ين في العام الذي ينتهي مارس/ آذار2017 بتراجع بـ 81.9% عن العام السابق، بينما توقعت مبيعات بـ1.9 تريليون ين. 

وتوقعت تراجع المبيعات محليا بـ41% خلال العام.

وكانت ميتسوبيشي، وهي سادس أكبر مصنّع للسيارات في اليابان، قد اعترفت في أبريل/ نيسان الماضي بالتلاعب في بيانات اختبارات كفاءة استخدام الوقود لأربع مركبات صغيرة، من بينها اثنتان يتم تصنيعهما لنيسان موتور. 

وكانت نيسان وافقت الشهر الماضي على الاستحواذ على حصة بـ34% من أسهم ميتسوبيشي مقابل 237 مليار ين.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)