ميتسوبيشي تسجل 1.4 مليار دولار خسائر سنوية

مقر ميتسوبيشي في طوكيو – رويترز

أعلنت شركة ميتسوبيشي موتورز اليوم الأربعاء أنها تتوقع تسجيل خسارة سنوية يقدر صافيها بـ145 مليار ين (1.4 مليار دولار) للعام المالي الحالي، وذلك بسبب تكاليف التعويضات الباهظة المرتبطة بفضيحة كفاءة استهلاك الوقود.

وأوضحت الشركة أن هذه ستكون أول خسائر صافية تسجلها الشركة في ثماني سنوات، مقارنة بأرباح صافية بلغت 72.6 مليار ين في العام المالي السابق.

وتوقعت الشركة أرباحا تشغيلية بـ 25 مليار ين في العام الذي ينتهي مارس/ آذار2017 بتراجع بـ 81.9% عن العام السابق، بينما توقعت مبيعات بـ1.9 تريليون ين.

وتوقعت تراجع المبيعات محليا بـ41% خلال العام.

وكانت ميتسوبيشي، وهي سادس أكبر مصنّع للسيارات في اليابان، قد اعترفت في أبريل/ نيسان الماضي بالتلاعب في بيانات اختبارات كفاءة استخدام الوقود لأربع مركبات صغيرة، من بينها اثنتان يتم تصنيعهما لنيسان موتور.

وكانت نيسان وافقت الشهر الماضي على الاستحواذ على حصة بـ34% من أسهم ميتسوبيشي مقابل 237 مليار ين.

