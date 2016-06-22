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مصر.. مقتل أمين شرطة وإصابة آخر في العريش

22/6/2016

مصر.. مقتل أمين شرطة وإصابة آخر في العريش

أفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر بمقتل أمين شرطة وإصابة آخر، مساء اليوم الأربعاء، في هجوم مسلح قرب مقر للشرطة المصرية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقالت المصادر ذاتها إن الهجوم أسفر عن مقتل أمين شرطة يدعى سامي بسيوني 32 عاما من كفر الشيخ وإصابة أمين شرطة آخر بجروح متوسطة.

وأكد شهود عيان للجزيرة مباشر أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية من نوع هيونداي فيرنا، هاجموا أميني الشرطة بالرصاص الحي على مدخل قسم ثالث بالعريش.

وأشار الشهود إلى أن السيارة استطاعت الانسحاب من المكان، دون تمكن قوات الشرطة من الإمساك بها أو إصابة من فيها.

وأعلنت قوات الأمن المصرية عقب الهجوم حالة الاستنفار القصوى في جميع مقرات وكمائن مدينة العريش.

وبمقتل أمين الشرطة بسيوني اليوم، يرتفع عدد أمناء الشرطة الذين قتلوا في العريش خلال أسبوع إلى خمسة، اثنين منهم في شقة سكنية الأربعاء الماضي، وقتل ثالث يوم الأحد أمام منزله، وأمس الثلاثاء قتل أمين شرطة رابع أمام مقر جمعية شباب مصر بالعريش.

وفي سياق آخر، أصيب مجند مصري بجروح متوسطة، بعد تعرضه لطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء أدائه خدمته العسكرية بمدينة الشيخ زويد.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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