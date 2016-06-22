البث الحي
منوعات

محكمة إسرائيلية تحكم بالسجن 228 عاما على 4 فلسطينيين

22/6/2016

أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن 228 عاما على 4 فلسطينيين اتهموا بتنفيذ هجوم في أكتوبر/تشرين أول الماضي، شمالي الضفة الغربية؛ ما أسفر عن مقتل مستوطن يهودي وزوجته.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (حكومية) إن "المحكمة العسكرية في شمال الضفة الغربية، حكمت اليوم بالسجن المؤبد مرتين وثلاثين عامًا، بشكل متراكم، على خلية حمساوية (تنتمي لحركة حماس) مكونة من 4 أشخاص بعد إدانتهم في عملية إطلاق النار" التي راح ضحيتها مستوطن يهودي وزوجته قرب مستوطنة ايتمار قبل حوالي ثمانية أشهر.

وأضافت الإذاعة أن "العملية (ايتمار) تسببت بقتل الزوجين (أيتام) و (نعاما) هينكين، قرب نابلس قبل حوالي ثمانية أشهر"، مشيرةً إلى أن "الحكم صدر بحق كل من أمجد عليوي، ويحيى الحاج حمد، وكرم المصري، وسمير الكوسا، وجميعهم من مدينة نابلس".

وتعتبر إسرائيل الحكم المؤبد في محاكمها 99 عامًا؛ ما يعني أن الحكم الصادر، اليوم، بحق كل عنصر من عناصر "حماس" الأربعة المنفذين للهجوم يبلغ 228 عاما.

 والحكم الصادر غير نهائي، وقابل للطعن أمام "محكمة الاستئناف العسكرية".

واعتبر الإعلام الإسرائيلي عملية ايتمار إحدى العوامل الرئيسية لانطلاق ما بات يطلق عليه الجانب الفلسطيني "انتفاضة القدس".

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)