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قصة "العملاق الكبير الودود" في فيلم جديد لـ"سبيلبرج"

22/6/2016

المخرج الأمريكي الشهير ستيفن سبيلبرج – رويترز

يعود المخرج الأمريكي الشهير ستيفن سبيلبرج إلى تقديم أفلام تحكي القصة من وجهة نظر الأطفال وذلك في فيلمه الجديد (ذا بي.اف.جي) المستوحى من قصة "العملاق الكبير الودود" للروائي البريطاني الراحل روالد دال.

ويحكي الفيلم قصة خيالية لطفلة تدعى صوفي تقابل عملاقا لا يأكل الأطفال كغيره من العمالقة ويجسد شخصيته الممثل الحائز على جائزة الأوسكار مارك رايلانس.

وسبق أن قدم سبيلبرج الحائز على الأوسكار أيضا العديد من الأفلام الموجهة للأسرة ككل في مسيرته المهنية لكن معظم أفلامه تاريخية مثل (سافينج برايفت رايان) و(لينكولن).

وقال سبيلبرج لـ "رويترز" في العرض الأول للفيلم بمدينة لوس أنجليس أمس الثلاثاء "لم أسبح في هذه البركة منذ فترة طويلة."

وتابع "من اللطيف أن أدع خيالي يحلق بحرية دون أن أعبأ بكل النصوص التاريخية وكل الحقائق التي تحتاج إلى سردها عندما تتناول موضوعا تاريخيا. لذلك شعرنا جميعا بالحرية والسعادة الغامرة لأننا عدنا إلى طفولتنا حتى نحكي هذه القصة."

وعرض فيلم (ذا بي.اف.جي) لأول مرة في مهرجان كان السينمائي الدولي في مايو أيار ويطرح في دور السينما بجميع أنحاء العالم في 30 يونيو/ حزيران.

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