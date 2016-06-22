فاطمة المهدي تكتب: كبسولة زواجية (17)

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الأسطورة بتقول
با أقولك إيه يا حبيبى .. أنا حمّلت فيلم حلو أوى على اللاب توب .. إيه رأيك نسهر نتفرج عليه سوا
-معلش يا حبى عندى مشوار مهم أوى
-مشوار!! مشوار إيه بقى إن شاء الله .. هو أنت مفيش فايدة فيك أبدا ..عمرك ما هتهتم بى .. هو أنا لو على بالك كان زمانى أهم من مشاويرك .
الكبسولة بتقولك:
-إيه رأيك نسهر سوا النهاردة .. فيه فيلم لطيف أوى معايا
– معلش يا حبيبتى عندى مشوار النهاردة
– طب هترجع إمتى (متى)؟
– الساعه 12
– بس أنا كده هكون نمت.. خسارة كان نفسى اتفرج ع الفيلم معاك
-طب إيه رأيك نخليها بكره بعد ما أرجع من الشغل ونتغدى .. أنا بتاعك بكرة طول اليوم. اعملى معايا كل اللى أنت عاوزاه.