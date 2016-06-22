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عدد مستخدمي إنستغرام يصل إلى 500 مليون شخص

21/6/2016

فيس بوك اشترت إنستغرام قبل 4 أعوام بمليار دولار

أعلنت شركة إنستغرام أن عدد مستخدمي تطبيقها الشهير لتبادل الصور قد وصل إلى 500 مليون مستخدم.

وقالت الشركة، التي تملكها شركة فيس بوك، إن أكثر من 300 مليون شخص صاروا يستخدمون هذا التطبيق بشكل يومي، وإن أكثر من نصف مستخدمي التطبيق يقيمون خارج الولايات المتحدة.

وقالت الشركة، التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرا لها، إن مستخدمي التطبيق ينشرون نحو 95 مليون صورة وفيديو يوميا في المتوسط.

كانت شركة فيس بوك قد اشترت إنستغرام مقابل مليار دولار قبل أربعة أعوام عندما كان يستخدمه نحو 30 مليون شخص.

ووصل عدد مستخدمي إنستغرام إلى 400 مليون شخص في أيلول/سبتمبر 2015، بينما يصل عدد مستخدمي فيسبوك نفسه إلى 1.6 مليار مستخدم نشط، بينما يصل عدد مستخدمي موقع سنابشات المنافس لفيسبوك إلى 150 مليون مستخدم يوميا، بحسب وكالة بلومبرغ.

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