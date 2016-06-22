شاهد: ميسي يقود التانغو للنهائي ويصبح الهداف التاريخي لبلاده

واصل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ممارسة هوايته في هز الشباك وتحطيم الأرقام القياسية، وأكد مجددا مستواه الرائع في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2016) المقامة حاليا في الولايات المتحدة بعدما قاد منتخب بلاده لفوز ساحق 4/صفر على نظيره الأمريكي مساء الثلاثاء (صباح اليوم الأربعاء بتوقيت غرينتش) في المربع الذهبي للبطولة.

وسجل ميسي هدفا وصنع هدفين ليقود التانغو الأرجنتيني إلى الفوز الكبير الذي وضع الفريق في النهائي الثالث على التوالي بالبطولات الكبيرة في غضون ثلاثة أعوام؛ حيث يأتي تأهل الفريق للنهائي في البطولة الحالية بعد بلوغه نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل ونهائي كوبا أمريكا 2015 في تشيلي.

وتقدم ميسي ورفاقه خطوة جديدة على طريق تحقيق الحلم وإحراز اللقب الأول لهذا الجيل في البطولات الكبيرة بعد الخسارة صفر / 1 أمام ألمانيا في نهائي المونديال البرازيلي ثم أمام تشيلي بركلات الترجيح في نهائي كوبا أمريكا 2015.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني في النهائي يوم الأحد المقبل مع الفائز من المباراة الثانية بالمربع الذهبي التي تجمع بين المنتخبين التشيلي والكولومبي مساء اليوم الأربعاء (صباح غد الخميس بتوقيت غرينتش) فيما يلتقي المنتخب الأمريكي الخاسر من مباراة الليلة على المركز الثالث يوم السبت المقبل.

وواصل ميسي ممارسة هوايته في تحطيم الأرقام القياسية وانفرد بلقب الهداف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني بعدما سجل الهدف الدولي رقم 55 له مع الفريق متفوقا بهذا على النجم السابق جابرييل باتيستوتا (باتيجول) .

ورفع ميسي رصيده إلى 55 هدفا مع التانغو الأرجنتيني ليعتلي صدارة أفضل هدافي الفريق عبر تاريخه منفردا بالقمة بفارق هدف واحد أمام باتيستوتا الهداف التاريخي السابق للفريق.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده من الأهداف في البطولة الحالية إلى 18 هدفا ليكون أعلى رصيد له من الأهداف في أي نسخة على مدار تاريخ مشاركاته في كوبا أمريكا.

وخاض المنتخب الأمريكي فعاليات المربع الذهبي للمرة الثانية فقط في أربع مشاركاته له ببطولات كوبا أمريكا حيث كانت المرة الوحيدة السابقة في نسخة 1995 عندما خسر أمام المنتخب البرازيلي.