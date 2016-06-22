شاهد: مسابقة للبحث عن حلول تكنولوجية مبتكرة لأزمة اللاجئين

مع ارتفاع عدد اللاجئين في العالم إلى مستوى قياسي أُطلقت مسابقة عالمية تدعو إلى حلول تكنولوجية مبتكرة لأزمة اللاجئين.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين يوم الاثنين (20 يونيو حزيران) إن رقما قياسيا بلغ 65 مليوناو300ألف شخص نزحوا عن ديارهم في أنحاء العالم العام الماضي فر كثير منهم من الحروب لكنهم يواجهون عادة الجدران والقوانين الصارمة في الدول الأجنبية مع وصولهم للحدود.

وذكرت المفوضية في تقرير "الاتجاهات العالمية" الذي صدر بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين أن القتال في سوريا وأفغانستان وبوروندي وجنوب السودان تسبب في موجة النزوح الأخيرة مما رفع العدد الإجمالي للاجئين إلى 21 مليونا و300ألف شخص نصفهم من الأطفال.

وأطلق منتدى إم.آي.تي لريادة الأعمال في العالم العربي مسابقة عالمية لأفضل وأكثر الحلول التكنولوجية المبتكرة إبداعا لأشد المشكلات التي تواجه اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي والنازحين.

وقالت مؤسسة المنتدى ورئيسته هلا فاضل إن الأوضاع الراهنة مناسبة تماما لتنظيم مثل هذه المسابقة مشيرة إلى المستويات المرتفعة لاستخدام الإنترنت والهواتف الذكية بين اللاجئين في العالم العربي.

وورد في لقطات مصورة من منتدى إم.آي.تي لريادة الأعمل أن 50 في المئة من اللاجئين يستخدمون الإنترنت في مخيماتهم وأن 86 في المئة من الشباب يحملون جوالا ذكيا.

وستقدم المسابقة للفائزين أربع جوائز قيمة كل منها تعادل 20 ألف دولار.

وستقدم جائزتان للفائزين بأفضل حلين في مجالات منها الرعاية الصحية والطاقة والغذاء والمأوى والأمن وستمولهما مجموعة زين للاتصالات ومجموعة إم.بي.سي الأمل.

وستقدم جائزة ثالثة من جمعية جسور الأهلية لأفضل حل مبتكر بالنسبة لتعليم اللاجئين.

وستقدم الجائزة الرابعة لأفضل حل مبتكر مقترح من لاجئ ويتم تمويلها جماعيا.

وآخر موعد لتقديم الحلول المبتكرة المقترحة للمسابقة سيكون أول سبتمبر أيلول 2016.

وسيقام حفل توزيع الجوائز على الفائزين يوم الثالث من أكتوبر تشرين الأول.

وتفيد مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين بأن العالم العربي وحده فيه نحو 20 مليون لاجئ ونازح