شاهد: لبنان تشجع المغتربين على استعادة الجنسية

أطلقت الحكومة اللبنانية حملة تمنح المغتربين والمنحدرين من مهاجرين لبنانيين في جميع أنحاء العالم الحق في استعادة الجنسية اللبنانية في غضون السنوات العشر المقبلة.

ويمنح قانون جديد أقره مجلس النواب في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أي شخص مُسجل اسمه أو اسم أي من أسلافه الذكور في إحصاء المهاجرين والسكان في 1921-1924 أو إحصاء 1932 الحق في استعادة الجنسية اللبنانية.

وعملية استعادة الجنسية تتم بلا رسوم وتستغرق ما بين ستة أشهر و 12 شهرا.

وهناك حالة انقسام بين الناس في شوارع بيروت حول قرار الحكومة؛ فالبعض قالوا إنهم يتمنون الحصول على جنسية أجنبية مشيرين إلى الوضع في لبنان؛ لكنهم آثروا ألا يتحدثوا أمام الكاميرا.

ويرى آخرون أن المغتربين قادرون على المساهمة في إنعاش بلدهم.

وبموجب قانون الجنسية الصادر إبان فترة الانتداب الفرنسي على لبنان عام 1925 أي قبل 91 عاما لا يحق للنساء في لبنان منح جنسيتهن لأبنائهن وأزواجهن عندما يتزوجن من أجنبي.

ولا يقر قانون الجنسية الحالي منح الجنسية اللبنانية إلا لمن يولد لأب لبناني.

وتظهر دراسة صدرت في 2009 بعنوان (مأزق المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني) أن عدد المتضررات من ذلك القانون يبلغ أكثر من 77 ألف لبنانية.