شاهد: "كبسولة طبية" ونصائح لطبق صحي في رمضان

قدم الدكتور خالد المقدم، أخصائي التغذية العلاجية، نصائح لوجبة إفطار صحي في شهر رمضان المبارك، وذلك عبر حلقات "كبسولة طبية" التي يبثها موقع الجزيرة مباشر.

وأكد المقدم ضرورة ألا تقل نسبة الخضروات عن 50% من مكونات وجبة الإفطار، خاصة أن العديد من الأسر تركز في وجبة الإفطار على النشويات والبروتينات والسكريات فقط.

وقسم المقدم الخضروات إلى نوعين رئيسيين، الأول: هي "خضروات معاملة بالحرارة" وهي الخضروات المطبوخة، أما الثانية فهي "خضروات غير معاملة بالحرارة" مثل طبق السلطة، وكلما كان ذلك الطبق متنوعا زاد ذلك من قيمته الغذائية.

أما بالنسبة للنشويات فمن الضروري أن تحتوي على نسبة ألياف عالية حتى تكون القيمة الغذائية أعلى. كما نصح المقدم بالتقليل من نسبة الدهون في البروتينات.

وفي حالة رغبة الشخص في زيادة كمية النشويات أو البروتينات فإنه يجب عليه أن يزيد من كمية الخضروات والسلطة بالمقابل.

كما نصح المقدم بضرورة تناول العصائر الطبيعية وتجنب العصائر المعلبة، وتناول 3 تمرات.