شاهد: رونالدو ينقذ البرتغال من توديع "يورو 2016"

استعاد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو ذاكرة التهديف بثنائية ليقود منتخب بلاده إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) المقامة حاليا في فرنسا بتعادله 3 / 3 مع نظيره المجري اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول للبطولة.

ولحق المنتخبان بقافلة المتأهلين إلى الدور الثاني بعدما رفع المنتخب المجري رصيده إلى خمس نقاط في صدارة المجموعة ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني فيما تقدم نظيره الأيسلندي إلى المركز الثاني برصيد خمس نقاط وبفارق الأهداف فقط خلف المنتخب المجري.

وبهذا تأهل المنتخب البرتغالي للدور الثاني بعدما أصبح ضمن أفضل أربعة منتخبات من بين المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في المجموعات الست حيث يتفوق على نظيريه الألباني في المجموعة الأولى والتركي في المجموعة الرابعة من حيث الفارق في الأهداف.

وبهذا ودع المنتخب الألباني البطولة رسميا فيما ينتظر المنتخب التركي نتائج المباراتين الأخيرتين في هذا الدور في وقت لاحق ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 1 / 1 حيث تقدم المنتخب المجري بهدف سجله زولتان جيرا في الدقيقة 19 وتعادل لويس ناني للبرتغال في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، تقدم المنتخب المجري مجددا مرتين بهدفين سجلهما بالاز دزودجاك في الدقيقتين 47 و55 وتعادلت البرتغال في المرتين بهدفين لرونالدو في الدقيقتين 50 و62 .