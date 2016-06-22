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شاهد: رونالدو ينتزع ميكروفون صحفي ويلقيه في بحيرة

22/6/2016

أظهر تسجيل فيديو بثته قناة سي.ام.تي.في البرتغالية نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو ينتزع الميكروفون من يد صحفي كان يوجه إليه سؤالا ثم يلقي به في اتجاه بحيرة كان يسير بجوارها في فرنسا حيث يشارك مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم.

ويظهر في التسجيل المهاجم البرتغالي وهو يسير محاطا بمجموعة من حراس الأمن بجوار بحيرة عندما تقدم منه الصحفي وسأله عما إذا كان مستعدا للمباراة التالية أمام المجر.

لكن رونالدو الذي لم ينطق بكلمة واحدة انتزع الميكروفون من يد الصحفي وألقى به في اتجاه البحيرة.

وسلطت الأضواء على الفريق البرتغالي ورونالدو بعد بداية متعثرة في بطولة أوروبا.

ويتعرض رونالدو (31 عاما) لاعب ريال مدريد لضغوط بعد أن رفض مصافحة لاعبي أيسلندا بعد تعادلهم مع البرتغال 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات وبعدما أهدر ركلة جزاء خلال التعادل السلبي مع النمسا بعد ذلك.

وسيصعد منتخب البرتغال لدور 16 من البطولة القارية إذا فاز في الجولة الأخيرة على نظيره المجري متصدر المجموعة السادسة في ليون في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

 

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