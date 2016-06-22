شاهد: إندونيسيا تشجع الأطفال على تلاوة القرآن في رمضان

"قرآن المغرب" مبادرة حكومية في إندونيسيا تهدف إلى تعريف الأطفال بتعاليم الإسلام وتشجيعهم على الابتعاد عن طريق الضلال.

ويجتمع أطفال في باندونغ بجاوة الغربية في إندونيسيا كل مساء خلال شهر رمضان لتلاوة القرآن.

وكل مساء يأتي الأطفال معا في حدود وقت الإفطار لحضور دروس في التلاوة.

ويبلغ عدد محفظي القرآن المتطوعين المسجلين للعمل في البرنامج نحو 2000 مُعلم يجري تنسيق عملهم مع جامعة باندونج الإسلامية الحكومية.

ويرأس فريق المُحفظين المتطوعين محمد إقبال عودة.

ومعظم الأطفال الذين يجتمعون في منطقة عُشبية ويتلون القرآن وراء مُعلم هم من تلاميذ المدارس.

وأطلق رئيس بلدية باندونغ رضوان جميل هذا البرنامج رسميا يوم 29 أبريل/نيسان. وأوضح جميل أن من بين أهدافه هو أن يُظهر للعالم أن المجتمع المدني المسلم في باندونغ نموذج يستحق أن يُحتذى.

ويبلغ عدد سكان مدينة باندونغ أكثر من 2.4 مليون نسمة ويشارك في برنامج قرآن المغرب نحو ألفي مسجد.

ورحب آخرون بالفكرة قائلين إن هذا البرنامج يمكن أن يكون طريقة مفيدة للمراهقين كي يمضوا أوقات فراغهم فيما ينفعهم.

ويقول منظمو برنامج قرآن المغرب إنه مشروع ممول من المجتمع لصالح المجتمع.