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شاهد: أيسلندا تصعق النمسا في اللحظة الأخيرة باليورو

22/6/2016

واصلت أيسلندا مسيرتها الرائعة في بطولة أوربا 2016 لكرة القدم بالتأهل الى دور الستة عشر في أول مشاركة لها في بطولة كبرى بعد فوز مستحق 2-1 على النمسا في ختام منافسات المجموعة السادسة اليوم الأربعاء.

واحتلت ايسلندا المركز الثاني في الترتيب بخمس نقاط بينما ودعت النمسا البطولة بعدما حققت نقطة وحيدة.

وفي طقس رطب على ملعب فرنسا الدولية لاحت لأيسلندا الفرص الأخطر في المراحل الأولى من المباراة وتقدمت في الدقيقة 18 عبر يون داي بودفارسون.

ومنحت النمسا – التي أهدرت ركلة جزاء في الشوط الأول وفرضت حصارا على مرمى أيسلندا في الشوط الثاني – نفسها الأمل عندما سجل أليساندرو شوف في الدقيقة 60 ليعادل النتيجة لكن ارنور تراوستاون خطف الفوز لأيسلندا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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