رئيس الاتحاد الفرنسي يلمح بعودة بنزيمة قريبا لصفوف المنتخب

كريم بنزيمة – لاعب المنتخب الفرنسي

صرح نويل لو غريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن بإمكان المهاجم كريم بنزيمه العودة إلى منتخب فرنسا في المستقبل، عقب استبعاده من المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) المقامة حاليا بفرنسا بسبب تحقيقات جنائية.

وقال لو غريت خلال وجوده بمعسكر المنتخب الفرنسي في منطقة كلارفونتان القريبة من العاصمة باريس "بإمكاني التأكيد على أن بنزيمه ليس موقوفا مدى الحياة".

ويعد بنزيمه، الذي خاض 81 مباراة دولية، أكثر المهاجمين خطورة في صفوف المنتخب الفرنسي حاليا بتسجيله 27 هدفا مع الفريق، كما توج بلقب دوري أبطال أوربا الشهر الماضي مع فريقه ريال مدريد الإسباني.

ورغم ذلك، غاب الهداف الفرنسي عن المشاركة مع منتخب بلاده منذ تشرين أول/أكتوبر عام 2015، عقب إيقافه في كانون أول/ديسمبر الماضي، بسبب اتهامه بالتآمر لابتزاز ماتيو فالبوينا زميله في منتخب فرنسا باستخدام شريط جنسي.

واستبعد ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا بنزيمه من قائمة الفريق المشاركة في النسخة الحالية لليورو، ليأتي رد اللاعب الجزائري الأصل مفاجئا للجميع باتهامه المدرب الفرنسي بالعنصرية.

وأوضح لو غريت أن السلطات قد تكشف النقاب قريبا عن القضية، لكنه لم يرغب في الحديث كثيرا عن بنزيمه الذي يقضي عطلته الصيفية في مكان غير معلوم.