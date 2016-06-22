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تركيا: رفع الحصار عن غزة شرط أساسي لعودة العلاقات مع إسرائيل

22/6/2016

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو، إن الشرط الأساسي لتركيا قبل عودة العلاقات إلى طبيعتها مع إسرائيل هو رفع الحصار عن قطاع غزة، مؤكدا أنه "شرط رئيسي لن نتنازل عنه" حسب قوله.

وأضاف جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي الشمالي، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حركة منتخبة ديمقراطيا من أبناء الشعب الفلسطيني، مضيفا "علاقاتنا معها غير قابلة للنقاش". وأكد رفض بلاده شرط قطع العلاقات مع حماس من أي طرف كان، مشددا أن العلاقات مع حماس لا تمثل عائقا في وجه عودة العلاقات إلى طبيعتها مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الاجتماعات مع الحركة ليست سرية وتعلمها إسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر
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