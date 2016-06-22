الموازنة المصرية تسجل عجزا 30.7 مليار دولار في 10 أشهر

وزارة المالية المصرية – أرشيف

ارتفع عجز الموازنة المصرية إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 10 أشهر من العام المالي الجاري 2015/2016، بقيمة 273 مليار جنيه أي نحو "30 مليارا و700 مليون دولار"، مقابل 9.5% بما يعادل 231 مليار جنيه، نحو"26 مليار دولار" في نفس الفترة من العام المالي السابق 2014/2015.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو تموز حتى نهاية يونيو حزيران من العام التالي، فيما يشير التقرير إلى أرقام الإيرادات والمصروفات للفترة بين يوليو تموز و إبريل نيسان.

وقالت وزارة المالية المصرية في تقريرها الشهري الصادر اليوم، إن الإيرادات بلغت 327 مليارا و500 مليون جنيه (36.8 مليار دولار) بما يعادل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين "يوليو تموز و أبريل نيسان".

بينما بلغت الإيرادات 321 مليارا و100 مليون جنيه (36.1 مليار دولار) بنسبة 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقابلة من العام المالي السابق.

وأضافت الوزارة في تقريرها أن المصروفات بلغت 587 مليارا و600 مليون جنيه، نحو (66.1 مليار دولار)، بما يعادل 21.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الـ 10 الأشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 541 مليارا و700 مليون جنيه نحو (61 مليار دولار) بنسبة 22.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقابلة.

وتتوقع الحكومة المصرية عجزاً في موازنة العام المالي الجاري التي تنتهي مع نهاية الشهر الحالي، بنسبة تتراوح بين 11% و 11.5%، وتستهدف خفضه إلى 9.9% في العام المالي المقبل.

ومؤخراً، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 53 مليارا و400 مليون دولار في نهاية مارس آذار 2016، بنسبة 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 39 ملياراو600مليون دولار في نفس الشهر من العام 2015، بزيادة قدرها 13 ملياراو600 مليون دولار خلال عام.

وتعاني مصر من تراجع في قيمة عملتها المحلية أمام سلة العملات الرئيسة، خاصة الدولار، أدى إلى تآكل الإيرادات المقومة بعملة الجنيه المصري، ورفعت من حجم مصروفاتها المقومة بعملة الدولار الأمريكي.