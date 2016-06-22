البث الحي
منوعات

الأسد يقصف المناطق المحاصرة بعد السماح بوصول المساعدات لها

22/6/2016

دي ميستورا – الأوربية

انتقد، المبعوث الأممي إلى سوريا "ستيفان دي ميستورا" ما أسماه "اتجاهًا جديدًا بدأته حكومة النظام السوري، مؤخرًا حول السماح لوصول المساعدات الإنسانية للسوريين المحاصرين في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش السوري"، لافتًا أن قوات الأسد تقوم بقصف المناطق بعد وصول المساعدات لها.

وقال، دي ميستورا: "إن الأمم المتحدة تواجه صعوبات بشأن استئناف مفاوضات السلام بين أطراف الأزمة السورية، رغم ما وصفها بـ"بعض التطورات التي تبعث على الأمل".

وأضاف، خلال حديثه لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة من جنيف إن "هناك بعض التطورات التي تبعث على الأمل، منها تشكيل مجموعة الدعم الدولية برئاسة الولايات المتحدة وروسيا، وتطبيق وقف الأعمال العدائية لمدة أربعة أشهر".

وأوضح، "وقف الأعمال العدائية في سوريا الذي بدأ بشكل جيد للغاية يواجه الآن صعوبات كبيرة، خاصة في حلب وإدلب واللاذقية وبعض المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق".

وفي 27 فبراير شباط الماضي أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار الأمريكي الروسي المشترك حول وقف الأعمال العدائية في سوريا.

وأشار، دي ميستورا إلى أنه "رغم موافقة جميع الأطراف في آخر جولة من المحادثات في جنيف على الحاجة للانتقال السياسي، ورغم وجود أرضية مشتركة حول ذلك، إلّا أن هناك اختلافات، حيث تصر المعارضة على تشكيل مجلس انتقالي يتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، وفق ما تضمنه إعلان جنيف، بينما تقترح الحكومة السورية تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة".

وتابع، " التحدي الذي نواجهه، وهو محاولة إيجاد صيغة نحترم من خلالها كلا من إعلان جنيف2012 وقرار مجلس الأمن رقم 2254″.

واعتمد مجلس الأمن القرار 2254 في 18 ديسمبر كانون الأول 2015، ونص على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير كانون الثاني 2016، وأكد أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلاده داعيًا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية ووقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

فيما نص بيان جنيف الصادر في 30 يونيو حزيران 2012 على "إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وأن تمارس الهيئة كامل السلطات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تُشكّل على أساس الموافقة المتبادلة".

وأوضح، دي ميستورا، في إفادته اليوم إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه حدّد قائمة القضايا الجوهرية التي ستتم مناقشتها في الجولة المقبلة من المحادثات لكنه لم يحدد موعدا متوقعا لها، وتشمل تحديد الترتيبات للحكومة الانتقالية وكيفية إصلاح الجيش وجهاز الأمن.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)