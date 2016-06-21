نقيب الصحفيين التونسيين: الحكم بإعدام إعلاميين بمصر "فضيحة"

نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري (أرشيف)

اعتبر نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري، يوم الاثنين، الحكم الصادر السبت، عن محكمة مصرية بإعدام 4 إعلاميين "سابقة وفضيحة".

وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (مستقلة)، في بيان إن نقيبها يعتبر هذا الحكم "سابقة وفضيحة، خاصة، وأن (الحكم) يستهدف ولأوّل مرّة في مصر حق الإعلاميين في الحياة في الوقت الذي تذهب فيه أغلب دول العالم إلى إلغاء هذه العقوبة".

وتابع البيان أن البغوري " لا يمكن أن توجد في المطلق أيّ مبررات لإنزال هذا الحكم على الإعلاميين المذكورين فما بالك بسياق القضيّة المذكورة التي استهدفت العمل الصحفي والحريات الصحفيّة في إطار تصفية حسابات سياسيّة".

وأشار نقيب الصحفيين التونسيين، إلى أنّ "التهم في هذه القضيّة باطلة ومفبركة، وأنّ المتهمين لم يتمتعوا بأدنى شروط المحاكمة العادلة".

ودعا البغوري في ذات البيان "كلّ الهيئات والمنظمات المعنيّة بحرية الإعلام والصحافة في العالم لإنقاذ الإعلاميين المذكورين وإعادة محاكمتهم في ظروف تُحترم فيها حقوق الدفاع والمتهمين وتقطع مع استعمال القضاء لغايات سلطويّة".

نقيب الصحفيين التونسيين حذّر في البيان ذاته، من "مخاطر تصاعد الهجمة على حرية التعبير والإعلام في مصر".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أحكامها في قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت الأحكام، السجن 40 عاما على الرئيس المعزول محمد مرسي، ومثلهم لعلى سكرتيره أمين الصيرفي. كما قضت بالسجن (25 عاما) على أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، و(15 عاما ) لعلى كريمة الصيرفي، ومثلهم على خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة "مصر 25‎" المغلقة حاليا)، بجانب أحكام بإعدام ستة متهمين آخرين في القضية بينهم 4 إعلاميين.

والإعلاميون الأربعة الذين حكم عليهم بالإعدام غيابيا هم: الأردني علاء عمر محمد سبلان، وهو صحفي سابق بقناة الجزيرة الفضائية، وأسماء محمد الخطيب (مراسلة صحفية في شبكة رصد الإعلامية المصرية) وإبراهيم محمد هلال (مدير الأخبار السابق بقناة الجزيرة)، وأحمد عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية).

ويحق لجميع المدانين في القضية الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، وبإمكان المحكمة إلغاء الحكم، والأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.